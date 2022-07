Ernte „regional unterschiedlich“: Landesbauernpräsident Detlef Kurreck bei der Ernte-Pk FOTO: Bernd Wüstneck up-down up-down Ernte-Bilanz und hohe Kosten Bauern in MV wollen „nicht die Nerven verlieren“ Von Elke Ehlers | 21.07.2022, 20:38 Uhr

Mit dem Verlauf der Getreideernte ist der Bauernverband bisher zufrieden. Trotzdem plagen die Landwirte in MV Sorgen, wurde am Donnerstag in Lüssow bei Güstrow berichtet. Die Folgen des Ukraine-Kriegs, Kosten-Druck und das Thema Nitrat gehören dazu.