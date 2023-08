Betrugsermittlungen Erneute Durchsuchung von Wohn- und Geschäftsräume Von dpa | 29.08.2023, 17:32 Uhr Blaulicht Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild up-down up-down

Fahnder haben im Zusammenhang mit Betrugsermittlungen gegen einen 49 Jahre alten Mann im Landkreis Rostock erneut Wohn- und Geschäftsräume durchsucht. Dabei seien am Dienstag in Krakow am See mehrere Kartons mit ermittlungsrelevanten Dokumenten sichergestellt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Es seien mehr als 40 Beamte im Einsatz gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.