Konflikte Erneut Israel-Flagge in Stralsund gestohlen Von dpa | 14.10.2023, 21:32 Uhr | Update vor 31 Min. Israel-Flagge Foto: Matthias Rietschel/dpa

In Stralsund ist erneut eine Israel-Flagge gestohlen worden. Die Luther-Auferstehungsgemeinde hatte diese als Zeichen der Solidarität vor ihrem Gebäude in der Lindenallee gehisst, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Flagge sei am Samstag entwendet worden.