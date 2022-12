Krankenhaus Foto: Fabian Strauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheit Erneut drastische Zunahme bei Grippe-Infektionen in MV Von dpa | 15.12.2022, 15:42 Uhr

Für Mecklenburg-Vorpommern gibt es in der aktuellen Grippewelle keine Entwarnung. „Wir müssen davon ausgehen, dass der Höhepunkt noch nicht erreicht ist und der Anteil der Personalausfälle kontinuierlich hoch bleibt“, sagte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Donnerstag in Schwerin. Sie verwies auf die jüngsten Daten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales. Danach wurden dem Amt in der Woche vom 5. bis 11. Dezember 2670 neue Grippe-Infektionen gemeldet. In der Woche davor waren es 1412.