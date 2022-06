ARCHIV - Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Rehder Vorpommern-Greifswald Erneut Diesel von einer Baustelle gestohlen Von dpa | 22.06.2022, 15:25 Uhr

Im Nordosten haben schon wieder Diesel-Räuber zugeschlagen. In der Nacht zu Mittwoch hätten unbekannte Täter rund 400 Liter von einer Baustelle bei Völschow (Vorpommern-Greifswald) gestohlen, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen hätten der oder die Täter die Tankdeckel eines Traktors und eines Radladers geöffnet und den Treibstoff abgezapft. Der Schaden wird auf etwa 800 Euro beziffert. In der Region kostete Diesel am Mittwochnachmittag über zwei Euro pro Liter. Erst etwa zwei Wochen zuvor hatten Diebe in der Region Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) mehr als 1600 Liter Diesel von Baustellen gestohlen.