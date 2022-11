Stromzähler Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down Energie Ernährungswirtschaft will Planungssicherheit bei Hilfen Von dpa | 21.11.2022, 14:34 Uhr

Die Ernährungswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern fordert angesichts gestiegener Kosten und angekündigter Hilfen Planungssicherheit von der Bundes- und Landesregierung. „Präzisiert heißt das, dass wir eigentlich jetzt mal klare Aussagen brauchen, was kommt, wie es kommt“, sagte der Vorsitzende der Marketinggesellschaft der Agrar- und Ernährungswirtschaft MV (AMV), Tobias Blömer, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Man müsse auch über Liquiditätshilfen sprechen beziehungsweise diese zugänglich machen, sagte er in Richtung Schweriner Landesregierung.