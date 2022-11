Wurst- und Fleischwarenindustrie trifft es besonders hart: Die Betriebe in MV melden Energiepreissteigerungen von 460 Prozent. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Ernährungsbranche in MV Nur jede zehnte Firma gibt gestiegene Kosten an Kunden weiter Von Torsten Roth | 21.11.2022, 18:03 Uhr

Alles wird teurer: Die Ernährungswirtschaft in MV gerät zunehmend in Bedrängnis. Was die Branche im kommenden Jahr erwartet.