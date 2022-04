Ermittlungen zum Dreifach-Mord in Rövershagen werden fortgesetzt FOTO: Bernd Wüstneck Landkreis Rostock Ermittlungen zum Dreifach-Mord werden fortgesetzt Von dpa | 01.04.2022, 11:46 Uhr | Update vor 52 Min.

Ein junger Mann hat gestanden, in einer kleinen Einfamilienhaus-Siedlung in Rövershagen seine Familie umgebracht zu haben. Noch sind so gut wie keine Details bekannt.