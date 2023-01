Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Ermittlungen nach Beschädigung an Gemeinschaftsunterkunft Von dpa | 13.01.2023, 16:21 Uhr

Wegen Beschädigungen an der Gemeinschaftsunterkunft in Loitz ermittelt die Polizei. Weder eine Beschädigung durch einen Bewohner selbst noch eine politisch motivierte Tat könnten bislang ausgeschlossen werden, teilte die Polizei am Freitag mit. Daher sei auch der Staatsschutz eingeschaltet worden. Laut der Polizeimitteilung sind eine Glastür und eine Fensterscheibe eingeschlagen sowie der Dachüberstand und ein Fensterbrett beschädigt worden. Als Tatzeit wird die Nacht zum Freitag vermutet. Ein Wachmann habe einen Knall vernommen und daraufhin das Gebäude nachts kontrolliert.