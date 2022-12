Seemannsweihnacht Foto: Danny Gohlke/dpa/Archivbild up-down up-down Adventsfest Erleuchtete Schiffe und Kutter: Seemannsweihnacht in Wismar Von dpa | 11.12.2022, 02:02 Uhr

Im Hafen von Wismar erstrahlen am dritten Advent die Schiffe in weihnachtlichem Glanz. Gefeiert wird am Sonntag (14.00 Uhr) die in der Hansestadt traditionelle Seemannsweihnacht. Beteiligt sind die Fischkutter und Fahrgastschiffe, die zur letzten Ausfahrt des Jahres ablegen werden. Den Auftakt macht eine Andacht auf der „Wissemara“, dem Nachbau einer hanseatischen Kogge aus dem 14. Jahrhundert. Danach legen die hell erleuchteten Schiffe ab zu einer letzten abendlichen Fahrt zur See. Die Fischer bedanken sich mit der Seenmannsweihnacht unter anderem für ihren Jahresfang.