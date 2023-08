Schwedenfest Erinnerung an Zugehörigkeit von Wismar zu Schweden Von dpa | 18.08.2023, 03:03 Uhr Eröffnung Schwedenfest Wismar Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down

Die Hansestadt Wismar gehörte von 1648 bis 1803 zu Schweden - und die Rückkehr zu Mecklenburg wird alljährlich mit einem Schwedenfest gefeiert. Zu dem diesjährigen Fest von Freitag bis Sonntag werden Tausende Besucher erwartet. Auf mehreren Bühnen in der Innenstadt werden Kulturprogramme geboten. Angekündigt sind außerdem ein historischer Festumzug, ein Kubb-Turnier, Fahrgeschäfte und ein großes Feuerwerk. Zur Eröffnung am Freitag (16.00 Uhr) will Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kommen.