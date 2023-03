Am 7. März ist in Deutschland „Equal-Pay-Day“. Foto: imago images/IPON up-down up-down Equal-Pay-Day So viel weniger verdienen Frauen als Männer in MV Von Hannes Henffler | 03.03.2023, 17:14 Uhr

Am 7. März ist der Equal-Pay-Day. Der Innenminister erlaubt es den Verwaltungen in Mecklenburg-Vorpommern, zu diesem Tag eine besondere Flagge zu hissen. Denn nach wie vor werden Frauen deutlich schlechter als Männer bezahlt – auch in MV.