Equal Pay Day Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesellschaft Equal Pay Day, Frauentag: Forderung nach Lohn-Gleichstellung Von dpa | 06.03.2023, 17:03 Uhr

Gewerkschaften und Parteien wie die Linken und die SPD haben zum Internationalen Frauentag an diesem Mittwoch mehr Wertschätzung für die Arbeit von Frauen angemahnt. Forderungen für mehr Gleichstellung, bessere Arbeitsbedingungen, gute Löhne und Renten sowie eine faire Aufteilung der Pflegearbeit werde man am Mittwoch auf die Straße tragen, erklärte DGB-Vizechefin Daniele Kolbe am Montag in Dresden.