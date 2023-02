Keine guten Aussichten für den Tourismus auf Rügen? Rund fünf Kilometer vor der Seebrücke Sellin soll das nächste LNG-Terminal entstehen. Foto: Stefan Sauer up-down up-down „Wie eine Bohrinsel“ Entsteht aus Überresten von Nord Stream 2 LNG-Projekt vor Rügen? Von Uwe Reißenweber | 13.02.2023, 16:21 Uhr

Die Planungen sind in vollem Gange. Am Montag informierte der MV-Wirtschaftsminister über den Stand. Doch Reinhard Meyer (SPD) ist auch Tourismusminister und weiß um die Explosivkraft des Themas in der Urlaubsregion.