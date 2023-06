Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Brände Entspannung: Nach Wochen keine hohe Waldbrandgefahr mehr Von dpa | 22.06.2023, 14:01 Uhr

Nach mehreren Wochen mit hoher Brandgefahr in den Wäldern von Mecklenburg-Vorpommern ist die Gefahrenstufe nun erstmals landesweit wieder unter Stufe vier gesunken. Das geht aus der aktuellen Einschätzung der Landesforstanstalt MV hervor, wie die Einrichtung am Donnerstag in Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) mitteilte. So wird die Gefahr nur im Landkreis Rostock und im Raum Rostock derzeit auf Stufe drei (mittlere Gefahr) und damit am höchsten eingestuft.