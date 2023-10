Schwerin Energiewende beim Wohnen bestimmendes Thema auf Baumesse Von dpa | 19.10.2023, 12:47 Uhr | Update vor 6 Min. Wohnungsbau Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Die Pläne des Bundes, die Energiewende auch in den Haushalten zu beschleunigen, schlagen sich in diesem Jahr bei den Angeboten der Baumesse in Schwerin nieder. Gewinnung und Einsatz erneuerbarer Energien, Wärmedämmung und Energiesparen sind Schwerpunkte der Messe, die am Freitag in der Sport- und Kongresshalle in Schwerin beginnt. Wie der Veranstalter am Donnerstag weiter mitteilte, werden 87 Aussteller ihre Leistungen und Produkte vorstellen.