Preissteigerungen Energiepreise: CDU fordert Hilfen für soziale Einrichtungen Von dpa | 29.08.2022, 12:51 Uhr

Angesichts der aktuellen Energiekostenentwicklung fordert die CDU im Schweriner Landtag rasche Hilfe für soziale Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern. So drohten Betreibern von Behinderteneinrichtungen, deren Gas-Lieferverträge auslaufen, sechsfach höhere Preise. „Es ist ein Unding, dass hier auf dem Rücken der Schwächsten offensichtlich Kasse gemacht werden soll“, sagte der CDU-Abgeordnete Harry Glawe am Montag an die Adresse der Lieferanten. Zugleich forderte er Bundes- und Landesregierung auf, konkrete Maßnahmen zur Kostendämpfung einzuleiten.