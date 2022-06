Bonus zum Gehalt: Um die teuren Energiepreise abzufedern, zahlt der Bund jedem Arbeitnehmer 300 Euro extra. FOTO: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt Hohe Energiekosten Arbeitgeber in MV stöhnen über Energiepauschale für ihre Mitarbeiter Von Torsten Roth | 07.06.2022, 14:08 Uhr | Update vor 23 Min.

Als Ausgleich zu den hohen Energiekosten sollen Firmen ihren Arbeitnehmern eine Energiepauschale auszahlen. So will es der Staat. Doch Arbeitgeber bringt der zusätzliche Aufwand in Bedrängnis.