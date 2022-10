Handwerker Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Bundestagsabgeordnete Energiekrise: Handwerkskammern pochen auf Tempo Von dpa | 11.10.2022, 16:31 Uhr

Vertreter der Handwerkskammern (HWK) in Mecklenburg-Vorpommern haben bei den Bundestagsabgeordneten aus dem Land für eine schnellere Umsetzung der Energiehilfen geworben. „Auch wenn sich die Bundesregierung auf eine Energiepreisbremse und auf den Wegfall der Gasumlage verständigt hat, dauert uns die konkrete Umsetzung viel zu lange“, teilten Axel Hochschild und Uwe Lange am Dienstag in Berlin mit. Die Präsidenten der HWKs Ostmecklenburg-Vorpommern und Schwerin hatten sich zuvor mit den Abgeordneten Frank Junge, Katrin Zschau, Erik von Malottki und Johannes Arlt von der SPD, mit Claudia Müller von den Grünen und mit Hagen Reinhold von der FDP getroffen.