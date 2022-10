Strom Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Energie sparen: Kulturquartier in Neustrelitz öffnet kürzer Von dpa | 24.10.2022, 15:03 Uhr

Um Energiekosten zu sparen, bleibt das Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz ab November eineinhalb Tage länger pro Woche geschlossen. Wie die Kultureinrichtung in Neustrelitz am Montag mitteilte, wird bis zum Frühjahr 2023 dann noch von Dienstag bis Samstagmittag geöffnet sein. Montag war bisher schon der wöchentliche Ruhetag. Hintergrund sind auch die ab November deutlich geringeren Touristenzahlen in der Region.