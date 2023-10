Zwei Wochen früher als im Vorjahr konnte die Lese 2023 auf dem Weingut Schloss Rattey beendet werden. Am Freitag kelterten die Winzer die letzte Partie der Weißweinsorte „Souvignier gris“. Weingutleiter Stefan Schmidt zeigt sich sehr zufrieden mit dem diesjährigen Ertrag: „Die Winzer vom Weingut Schloss Rattey sind stolz auf die erreichte Menge von 81.000 Litern, die fast eine Verdopplung des Vorjahresergebnisses darstellt.“

Niederschläge am Ende erforderten schnelles Handeln

Dabei hätten die hohe Luftfeuchtigkeit und häufiger Regen vielen Rebsorten am Ende ihrer Reifephase zugesetzt. „Wie fast überall in den deutschen Weinbaugebieten erforderten die Niederschläge am Ende der Reife schnelles Handeln“, so Stefan Schmidt. Vor allem die anfälligere Sorte „Phoenix“ musste wegen drohendem Pilzbefalls schon zum Beginn gelesen werden.

Auch wenn ein goldener Oktober ausblieb, trugen das Ausbleiben von Spätfrösten und der rechtzeitig einsetzende Regen nach den trockenen Monaten des Frühsommers zu einem guten Wachstum der Beeren im Jahresverlauf bei.

Ziel für 2023 wurde deutlich übertroffen

Am Ende konnte das angepeilte Ziel um 15.000 Liter deutlich übertroffen werden. Vor allem die Traubenmengen von den Junganlagen überraschten die Winzer. Mehr als je 10.000 Liter steuerten allein die Rebsorten „Souvignier gris“, „Phoenix“ und „Regent“ bei dem bisher besten Resultat einer Mecklenburger Weinlese bei. Von den 81.000 Litern waren 52.000 Liter weiß und 24.000 Liter rot. Aus rund 5000 Litern wird Roséwein hergestellt.

Etwa 20 Helfer und eine Maschine ernteten die Weintrauben in mehreren Etappen bis in den Oktober hinein. Foto: Stefan Sauer/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Angebaut werden am Schloss Rattey mittlerweile 16 verschiedene Rebsorten. Die größten Weinberge sind mit rund 15 Hektar der Windmühlenberg und mit zehn Hektar der Voigtsberg. Die restlichen fünf Hektar verteilen sich auf verschiedene Kleinlagen im Weindorf Rattey.