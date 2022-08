MV-Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) FOTO: Jens Büttner up-down up-down Elternsprechstunde bei der Bildungsministerin Probleme in Schule und Kita? Eltern fragen, Simone Oldenburg antwortet Von Karin Koslik | 24.08.2022, 17:41 Uhr

Mal all das auf den Tisch legen, was an der Schule oder in der Kita der Kinder nicht klappt: Eltern aus Schwerin und Westmecklenburg bekommen dazu jetzt Gelegenheit. Allerdings müssen sie sich zuvor anmelden.