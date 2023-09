Landkreis Rostock Elfjähriger in Ostsee vor Ertrinken gerettet Von dpa | 30.09.2023, 17:46 Uhr | Update vor 31 Min. Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Rettungsschwimmer haben einen elfjährigen Jungen in der Ostsee vor Graal-Müritz (Landkreis Rostock) aus einer lebensgefährlichen Situation gerettet. Der Schüler aus Sachsen war bei Badeverbot Schwimmen gegangen und an den Buhnen in Not geraten, wie André Rieckhoff, Leiter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Graal-Müritz, am Samstag sagte. Die Retter hatten den allein badenden Jungen gesehen, der bei roter Flagge etwa 80 Meter vom Ufer aus im Wasser war. Das Kind aus dem Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge erlitt durch die scharfen Kanten der Muschel an den Holzpfählen Schnittwunden an den Beinen, musste aber nicht in eine Klinik.