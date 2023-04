In die Karwoche startet Norddeutschland teilweise noch mit Minusgraden. Symbolfoto: dpa/Hauke-Christian Dittrich up-down up-down Wettervorhersage Eisige Karwoche: Trotz strahlender Sonne bleibt es kalt in MV Von Pia Hinrichs | 03.04.2023, 15:24 Uhr

Die ersten Sonnenstrahlen lassen pünktlich zu Ostern die Vorfreude auf den Frühling aufblühen. Dennoch bleibt es in Mecklenburg-Vorpommern in den kommenden Tagen frisch. Auch in der Nacht rechnen die Meteorologen noch mit frostigen Minusgraden.