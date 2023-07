Barockschloss Ludwigslust Foto: Bernd Wüstneck/dpa/ZB up-down up-down Geschichte Einweihungsmusik der Hofkirche Ludwigslust erklingt wieder Von dpa | 24.07.2023, 06:17 Uhr

Mecklenburgs Herzöge residierten im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert in Ludwigslust. Am Hof entstand Musik, die heute als „Ludwigsluster Klassik“ bekannt ist. Jetzt wird erstmals nach 250 Jahren ein ganz besonderes Werk in Gänze wieder aufgeführt.