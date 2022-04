Das Schweriner Kurhaus im Jahr 2022 FOTO: Volker Bohlmann Zeitreise von Ostsee bis Elbe Blütezeit und Niedergang des Kurhauses in Schwerin Von Volker Bohlmann | 05.04.2022, 16:24 Uhr

Zwischen der Ostseeküste und der Elbe gibt es zahlreiche historische Bauwerke, Plätze und Orte bei denen sich ein Blick in die Geschichte und Gegenwart lohnt. Eine Bilderzeitreise, zur der wir sie liebe Leserinnen und Leser ab heute regelmäßig einladen. Unser erstes Ziel ist das Kurhaus an der Strandpromenade in Schwerin Zippendorf.