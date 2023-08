Schulen Einschulungsfeiern in Mecklenburg-Vorpommern Von dpa | 26.08.2023, 09:06 Uhr Einschulung Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild up-down up-down

Knapp 15.000 Erstklässler kommen in MV zur Schule. Die meisten werden an diesem Samstag in ihrer Schule begrüßt. Der Unterricht für alle beginnt nach den langen Sommerferien dann am Montag.