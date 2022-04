Auch 32 Jahre nach der Wende bleiben die Einkommen in MV weit unter dem Bundesschnitt. FOTO: Arno Burgi/dpa Einkommen in MV Mecklenburger haben 3000 Euro weniger im Portemonnaie Von Torsten Roth | 13.04.2022, 14:18 Uhr

Das Einkommensgefälle zwischen Ost und West, Nord und Süd ist in Deutschland immer noch beträchtlich. In MV rangieren Kreise und Städte im unteren Viertel. Was hilft gegen die Ungerechtigkeit?