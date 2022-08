Nackturlaub machen mitten in einem Nationalpark - das geht in MV. Richtung Müritz befinden sich die meisten FKK-Campingplätze. An der hiesigen Ostseeküste sieht es weniger rosig aus. Foto: Norbert Sander up-down up-down FKK-Campingplätze in MV Von Prerow bis zum Müritz-Nationalpark – die schönsten Ziele für den Nackt-Urlaub Von Anja Bölck | 20.08.2022, 10:00 Uhr | Update vor 10 Min.

Wer im Urlaub die Hüllen fallen lassen will, kann dies auf FKK-Campingplätzen und an FKK-Stränden tun. Doch wie viele gibt es davon noch in MV? An diesen Orten sind Nackedeis willkommen.