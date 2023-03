Krankenhaus Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsatz Eine Schwerverletzte nach Brand in Stralsund Von dpa | 24.03.2023, 06:19 Uhr

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am Donnerstag eine 85-jährige Anwohnerin schwer verletzt worden. Das Feuer brach laut Polizeiangaben von Freitag in einem Schlafzimmer im ersten Obergeschoss aus. Durch den Brand erlitt eine 85-jährige Bewohnerin eine Rauchgasvergiftung und Verbrennungen zweiten Grades. Es entstand ein Sachschaden von 100.000 Euro.