Kommunen Eine Frau und drei Männer bei Strasburger Bürgermeisterwahl Von dpa | 03.03.2023, 09:00 Uhr

Eine Frau und drei Männer treten zur Bürgermeisterwahl in Strasburg im Landkreis Vorpommern-Greifswald an. Wie eine Sprecherin der Wahlleitung in Strasburg am Freitag sagte, wurden alle vier Bewerber zur Wahl am 23. April zugelassen. Die Wahl ist nötig, weil die bisherige Verwaltungschefin Heike Hammermeister-Friese (CDU) im November 2022 bei einem Bürgerentscheid vorzeitig abgewählt worden war.