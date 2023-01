Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Einbrecher stehlen Oldtimer-Motorräder: Suche nach ETZ 250 Von dpa | 31.01.2023, 08:37 Uhr

Die Polizei in Westmecklenburg fahndet nach zwei gestohlenen Oldtimer-DDR-Motorrädern. Die Maschinen des Typs ETZ 250 wurden am Wochenende von Einbrechern bei einem Agrarbetrieb in Pätow-Steegen bei Hagenow (Ludwigslust-Parchim) gestohlen, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Motorräder dieser Baureihe wurden von 1981 bis nach 1990 in Zschopau (Sachsen) produziert. Für gut erhaltene Maschinen aus Zschopau bieten Käufer mehrere Tausend Euro.