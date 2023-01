Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Diebstahl Einbrecher stehlen knapp 200 Kilogramm Damwild aus Kühlzelle Von dpa | 12.01.2023, 11:34 Uhr

Einbrecher haben aus einer Kühlzelle eines Jägers in der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft (Mecklenburgische Seenplatte) eine größere Menge Damwildfleisch gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zu Mittwoch im Ortsteil Gräpkenteich an der Landesgrenze zu Brandenburg. Der Diebstahl wurde am Mittwochmittag bemerkt und angezeigt.