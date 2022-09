Blaulicht Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Einbrecher stehlen bei Transportfirma viel Diesel Von dpa | 19.09.2022, 14:21 Uhr

Einbrecher haben bei einer Spedition in Vorpommern auf einen Schlag rund 2000 Liter Diesel gestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Montag in Anklam erläuterte, war diesmal eine Transportfirma in Eggesin (Vorpommern-Greifswald) betroffen. Nach ersten Ermittlungen drangen die Täter vermutlich am Wochenende auf das Firmengelände vor und zapften die Tanks von acht Fahrzeugen an. Auf welche Art und Weise die Täter diese große Menge Kraftstoff weggeschafft haben, sei noch unklar. Ein Mitarbeiter bemerkte das Ganze am Montagmorgen.