Vierjahresbilanz Ein Viertel weniger Blumen- und Zierpflanzenanbau Von dpa | 16.08.2022, 13:51 Uhr

Der Anbau von Blumen und Zierpflanzen ist in Mecklenburg-Vorpommern binnen vier Jahren um rund ein Viertel eingebrochen. Der Rückgang betreffe sowohl die Zahl der Betriebe als auch die Grundfläche, die um 23,4 Prozent geschrumpft sei, teilte das Statistische Amt des Landes Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag in Schwerin mit.