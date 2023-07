Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim Ein Verletzter bei Dachstuhlbrand in Schnellrestaurant Von dpa | 09.07.2023, 09:18 Uhr

Bei einem Dachstuhlbrand in einem Schnellrestaurant in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist ein Mensch durch Rauchgas verletzt worden. Das Feuer war am Samstagnachmittag aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Restaurant wird vorerst geschlossen bleiben. Die Schadenshöhe liegt nach einer ersten Schätzung bei 50.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.