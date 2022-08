ARCHIV - Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp von Ditfurth up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Ein Toter bei Hausbrand in Möllenhagen: Haus unbewohnbar Von dpa | 08.08.2022, 07:11 Uhr

Bei einem Wohnhausbrand in Möllenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) ist in der Nacht zu Montag ein Mensch ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher sagte, war das Feuer in dem Einfamilienhaus kurz nach Mitternacht gemeldet worden. Als die Feuerwehren eintrafen, schlugen bereits Flammen aus einer Dachhälfte.