Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt FOTO: Stefan Sauer Unterstützung Ehrenamtsstiftung: Vereine sollen leichter an Hilfen kommen Von dpa | 30.03.2022, 20:10 Uhr | Update vor 35 Min.

Die neue Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (Neustrelitz/Berlin) wird es Vereinen erleichtern, an Gelder für Projekte zu kommen. So soll ehrenamtliche Arbeit künftig auch als Eigenanteil bei Projekten anerkannt werden, wie Vorstand Jan Holze der Deutschen Presse-Agentur in Neustrelitz sagte. Das habe der Stiftungsrat beschlossen, der am Mittwoch erstmals unter Leitung von Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) getagt hatte.