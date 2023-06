Braunbär Foto: Philipp Brandstädter/dpa/Symbolbild up-down up-down Bärenwald Ehemalige „Restaurantbären“ aus Ukraine beziehen Freigehege Von dpa | 19.06.2023, 01:48 Uhr

Der Bärenwald in Stuer bekommt Zuwachs. In die waldreichen Freigehege ziehen am Montag zwei Tiere ein, die von der Tierschutzstiftung 2019 in der Ukraine aus engen Käfigen geholt wurden. Zuletzt lebten sie in einem Schutzzentrum in der Ukraine.