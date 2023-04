Prozessauftakt wegen Mordes Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Landgericht Stralsund Ehefrau in Barth erstochen: Prozess wird fortgesetzt Von dpa | 05.04.2023, 03:02 Uhr

Am Landgericht Stralsund wird am Mittwoch (9.00 Uhr) der Prozess gegen einen 43-Jährigen wegen Mordes an seiner Frau fortgesetzt. Zum Prozessauftakt am Dienstag hatte sein Verteidiger eine Erklärung vorgetragen, nach der sein Mandant einräumte, sie erstochen zu haben. Er bereue die Tat „zutiefst“ auch mit Blick auf die Folgen für die gemeinsamen Kinder.