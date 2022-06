ARCHIV - Prozessakten liegen in einem Gerichtssaal. Foto: Thomas Frey/dpa/Symbolbild FOTO: Thomas Frey up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Ehefrau erstickt - Totschlagsprozess geht weiter Von dpa | 30.06.2022, 02:04 Uhr

Eine Explosion erschüttert am 6. Dezember 2021 das Dorf Priborn bei Röbel. Rettungskräfte finden in einem Haus eine Frau, die aber schon vorher getötet worden war. In Neubrandenburg wird nun der Prozess gegen ihren Ehemann fortgesetzt.