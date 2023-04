Die klassische EC-Karte wird von Banken immer öfter durch eine sogenannte Debitkarte von Visa oder Mastercard ersetzt. Foto: Franziska Gabbert up-down up-down Tausch von Girocard gegen Debitkarte Nur noch mit Debitkarte zahlen? Für wen sich weiterhin eine EC-Karte lohnt Von Udo Roll | 25.04.2023, 08:00 Uhr | Update vor 47 Min.

Immer öfter bieten Banken ihren Kunden zum Konto nicht mehr kostenlos eine Girocard an, sondern eine sogenannte Debitkarte. Warum und was die Vor- und Nachteile beider Karten sind, haben wir in einer Übersicht zusammengestellt.