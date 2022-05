ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied Vorpommern-Greifswald E-Räder für mehr als 20.000 Euro aus Hotel gestohlen Von dpa | 05.05.2022, 16:06 Uhr

Auf der Ostsee-Insel Usedom haben Unbekannte auf einen Schlag sechs Elektroräder im Wert von mehr als 20 000 Euro gestohlen. Wie ein Polizeisprecher sagte, ereignete sich der Diebstahl in der Nacht zum Donnerstag in der Tiefgarage eines Hotels in Heringsdorf (Vorpommern-Greifswald). Die Diebe hätten einen extra angelegten Unterstand für solche Räder aufgebrochen und seien mit der Beute geflohen. Die Fahndung nach den gestohlenen E-Rädern war bisher erfolglos, wie es hieß.