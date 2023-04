E-Boot-Saison auf der Warnow beginnt Foto: Frank Hormann/dpa up-down up-down Schifffahrt E-Boot-Saison auf der Warnow beginnt Von dpa | 07.04.2023, 09:08 Uhr

Auf Teilen der Unterwarnow werden von Ostern an wieder elektronisch angetriebene Ausflugsboote mit bis zu sechs Passagieren zu sehen sein. Der Anbieter Boat-now startet mit 20 Booten in seine zweite Saison. Die E-Boote sind emissionsfrei mit bis zu sechs Stundenkilometern unterwegs und dürfen die Warnow bis etwa zur Höhe des früheren IGA-Parkgeländes befahren. Die Saison dauert bis Ende Oktober. Auch in Lübeck sind die E-Boote auf den Wasserstraßen im Einsatz.