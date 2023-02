Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte E-Bike-Fahrer schwer verletzt gefunden: Umstände unklar Von dpa | 23.02.2023, 08:01 Uhr

Ein Autofahrer hat am Kummerower See bei Meesiger (Mecklenburgische Seenplatte) einen schwer verletzten und bewusstlosen Elektroradfahrer entdeckt. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, lag der 65-jährige Radfahrer mit blutender Kopfverletzung am Mittwochabend auf der Straße. Er kam infolge der schweren Verletzungen in eine Klinik nach Greifswald. Nach ersten Ermittlungen gebe es keine Hinweise auf einen Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug. Die Kreisstraße 43, auf der der Schwerverletzte lag, sei in diesem Bereich stark abschüssig. Die Ermittlungen dauerten noch an.