Vorpommern-Rügen E-Bike-Fahrer auf Rügen bei Sturz lebensbedrohlich verletzt Von dpa | 07.08.2022, 18:11 Uhr

Bei einem Sturz mit seinem Elektrofahrrad hat sich am Sonntag in Bergen auf Rügen ein 63-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Der Mann habe mit dem Rettungshubschrauber in die Greifswalder Klinik geflogen werden müssen, teilte das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Nachmittag mit.