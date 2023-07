Wetter an der Nordseeküste Foto: Volker Bartels/dpa up-down up-down Wetter DWD warnt vor starken Gewittern im Norden Von dpa | 24.07.2023, 18:10 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor starken Gewittern mit ergiebigen Niederschlägen im Bereich von Hamburg bis zur Lübecker Bucht gewarnt. Die Gewitter zögen am frühen Montagabend von Niedersachsen kommend in Richtung Ostsee, wie eine Meteorologin des DWD am Montag sagte. Die amtliche Warnung galt zunächst bis 18.30 Uhr, könnte den Angaben zufolge aber verlängert werden.