Unwetter DWD: Höhepunkt des Sturmtiefs ab Nachmittag Von dpa | 20.10.2023

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht davon aus, dass das Sturmtief über der Ostsee am Freitagnachmittag seinen Höhepunkt erreichen wird. „Im Laufe des Tages ist mit einer Windzunahme vor allem an den Küsten zu rechnen. Bis etwa zwei Uhr nachts sind dann an der Ostseeküste und den Inseln orkanartige Böen möglich“, sagte DWD-Meteorologin Anne Wiese am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.