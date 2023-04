Polizeiabsperrung Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Ludwigslust-Parchim Durchsuchung: 25 Waffen und Sprengstoff sichergestellt Von dpa | 06.04.2023, 16:38 Uhr

Die Polizei hat die Häuser zweier Bewohner in Thurow bei Brüel (Landkreis Ludwigslust-Parchim) durchsucht und zahlreiche Waffen sowie Sprengstoff sichergestellt. Die Waffenbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim hatte die Aktion in zwei benachbarten Wohnhäusern mit dem Polizeipräsidium Rostock veranlasst, wie der Landkreis und die Polizeiinspektion Ludwigslust am Donnerstag mitteilten. An der Aktion am Mittwoch seien auch Spezialkräfte des Landeskriminalamtes beteiligt gewesen. Beschlagnahmt wurden laut Polizei 20 legale Waffen, 5 illegale Waffen sowie 28.400 Patronen und zehn Kilogramm Sprengstoff.