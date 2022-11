Bauarbeiten für das LNG-Terminal Lubmin Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild up-down up-down Lubmin DUH reicht Einwendung gegen Genehmigung für LNG-Terminal ein Von dpa | 28.11.2022, 12:51 Uhr

Nach Ansicht der Deutschen Umwelthilfe (DUH) darf das derzeit in Lubmin entstehende Terminal für Flüssigerdgas nicht genehmigt werden. Die Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation habe am Montag eine entsprechende Einwendung beim zuständigen Landesamt eingereicht, hieß es in einer Mitteilung. Die Antragsunterlagen sparten wichtige Projektteile aus.